передова-грудень

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Грудень 2022 року
Вівторок, Грудень 20, 2022 - 11:45
До теми
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22
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Дискурси
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22
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Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Бути українцем у Росії уже сприймається майже як дискредитація російських збройних сил
18.12.22
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Дискурси
«Нова радість стала» у мажорному ладі
Стефанія Олійник
Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.
18.12.22
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Штука
298-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах більш ніж п’ятнадцяти населених пунктів.
18.12.22
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Україна
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22
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Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22
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Штука
Прогулянки вздовж і над Сяном
Василь МАХНО
Уявляю, як востаннє оглядається на свій дім мій дідо Юрко, щоби пронести його – не знати для чого, принаймні в своїй пам'яті – як легку пучку світла
17.12.22
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Дискурси