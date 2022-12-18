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Капітан чемпіона світу з футболу, збірної Аргентини, Ліонель Мессі у фіналі проти Франції
Неділя, Грудень 18, 2022 - 23:00
До теми
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22
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Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22
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Штука
297-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів Луганської та Донецької областей, ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню
17.12.22
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Україна
296-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах п'яти населених пунктів Луганської області та сімнадцяти – Донецької області, росіяни завдали 23 авіаційні та 4 ракетні удари, два з яких – по цивільних об’єктах Харкова
16.12.22
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Україна
Письменник і його ім’я
Роксана Харчук
Цьогоріч Познанське товариство ім. Івана Франка видало «Сталінку» і «Дофін сатани» у польському перекладі Анни Коженьовської-Бігун, яка чудово впоралася із завданням, що його не назвеш легким з огляду і на стиль Ульяненка, і на його лексику, і на дві таємниці – любові і смерті.
15.12.22
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Штука
295-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському й Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших – стримувати дії підрозділів ЗСУ
15.12.22
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Україна
Здійснити місію
Віта Сусак
До 100-ліття Володимира Поповича, невтомного спасителя памʼяті про українських художників на еміграції та їхніх творів
14.12.22
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Минуле
FREEDOM IS OUR RELIGION
Юрій Андрухович
З усіх релігій цього сумнівного світу лише свобода лишається безсумнівною. Мені пощастило: я пишу мовою цієї свободи
14.12.22
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Дискурси