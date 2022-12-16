F.Bazin. Spirit of Triumph

Лункі удари пам’яті

Ігор Котик

Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...