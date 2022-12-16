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F.Bazin. Spirit of Triumph
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Франсуа Базен «Дух тріумфу" (1920)
П'ятниця, Грудень 16, 2022 - 20:00
До теми
295-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському й Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших – стримувати дії підрозділів ЗСУ
15.12.22
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Україна
Здійснити місію
Віта Сусак
До 100-ліття Володимира Поповича, невтомного спасителя памʼяті про українських художників на еміграції та їхніх творів
14.12.22
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Минуле
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22
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Україна
Дві німецькі рецензії на «Радіо Ніч» Юрія Андруховича
Після виходу у світ його німецького перекладу твір став найкунштовнішою родзинкою німецькомовної лектури
13.12.22
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Дискурси
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22
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Україна
Зустрінемося, як колись
Юрій Винничук
Життя швидкоплинне і сиплеться, як пісок поміж пальців. Озираєшся позад себе, а там уже цілий цвинтар родичів, друзів, знайомих, не дуже знайомих...
12.12.22
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Дискурси
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22
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Україна
Лункі удари пам’яті
Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22
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Штука