знищене село

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Знищене російськими обстрілами село Кам'янка на околиці Ізюма, Харківська область
Четвер, Грудень 15, 2022 - 11:45
До теми
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22
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Україна
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22
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Україна
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22
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Україна
Лункі удари пам’яті
Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22
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Штука
292-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
12.12.22
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Україна
Держава смертежерів
Віталій Портников
Їм навіть здатися не можна: або ти їх переможеш, або вони знищать тебе. Вони харчуються смертю і не бачать жодних інших ходів на шахівниці
11.12.22
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Дискурси
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22
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Наука
291-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут на Донеччині.
11.12.22
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Україна