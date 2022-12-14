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Джорджія О'Кіф
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Джорджія О'Кіф «Схід сонця» (1916)
Середа, Грудень 14, 2022 - 12:00
До теми
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22
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Україна
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22
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Україна
Лункі удари пам’яті
Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22
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Штука
292-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
12.12.22
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Україна
Держава смертежерів
Віталій Портников
Їм навіть здатися не можна: або ти їх переможеш, або вони знищать тебе. Вони харчуються смертю і не бачать жодних інших ходів на шахівниці
11.12.22
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Дискурси
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22
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Наука
291-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут на Донеччині.
11.12.22
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Україна
Леткий час і вічність міста
Юрій Ковальчик
У чому ж вічність Лондона від Giacomo Brunelli? У його вічній атмосфері. Це загадкове місто, яке повне чарів, бо все навкруги реальне і нереальне водночас. Власне, у цих розмитих темних фотографіях і живе дух міста.
10.12.22
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Штука