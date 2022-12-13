Юрію Андруховичу вручили премію імені Генріха Гейне.

Премію імені Генріха Гейне 2022 року (Heirich Heine Preis) від імені німецького міста Дюссельдорф українському поету, прозаїку і перекладачу Юрію Андруховичу присудили ще у жовтні.

Нагороду у розмірі 50 тис. євро вручили сьогодні, 13 грудня, на церемонії з нагоди 225-річчя Генріха Гейне.

Відповідно до обґрунтування рішення журі, Юрій Андрухович пише про становище особистості в історії Центральної Європи. Почуття іронії та гротеску характеризує його творчість у кращих традиціях Гейне. Він грає з літературними формами та перетинає межі між реальністю та фантазією. Юрій Андрухович є пристрасним захисником європейської ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації. Він нагадує Європі, що в Україні насамперед захищають свободу та права людини.

«З усіх релігій цього сумнівного світу лише свобода є незаперечною і донині зберігає своє видатне значення на тлі невпинно поширюваного боягузтва, технологічного релятивізму та фальсифікації реальності», – сказав Юрій Андрухович на церемонії вручення премії.

Премія імені Генріха Гейне міста Дюссельдорфа заснована 1972 року з нагоди 175-річчя від дня народження поета і присуджується особам, які своєю діяльністю в дусі Гейне наголошують на основних правах людини, сприяють соціальному та політичному прогресу.