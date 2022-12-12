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Жінка зі свічкою у вікні будинку в Бородянці. Фото – AP
Понеділок, Грудень 12, 2022 - 17:45
До теми
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22
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Наука
291-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут на Донеччині.
11.12.22
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Україна
290-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки, Невського, Білогорівки Луганщини та Яковлівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Дружби, Невельського, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
10.12.22
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Україна
Де почути те, що буде завтра?
Алік Олісевич
1987 рік. Рух гіпі в тоталітарній державі (львівський маніфест), ризька Свобода, антисовєтчик Сковорода, Набока і Український культурологічний клуб
09.12.22
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Дискурси
Президент за ґратами – це нормально
Максим МУЛЯР
Що 22 роки в Перу скидають та ув’язнюють президентів. Причому як правих, так і лівих, щойно вони виходять за межу конституційної пристойності. Так і має діяти славна «глибинна держава».
09.12.22
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У світі
289-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ракетні війська й артилерія Сил оборони України вразили вісім пунктів управління росіян та одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ. Найбільш запеклі бої йдуть довкола Бахмута..
09.12.22
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Україна
Казати чи перестати
Тарас Прохасько
Ціле життя шукаєш рівних собі. У різних вимірах. Тих, з ким можна нормально відверто поговорити. Тих, з ким утворюється близькість, про яку ніколи не скажеш нікому іншому
08.12.22
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Дискурси
288-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Тернової Харківщини, а також Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар’їнки, Новомихайлівки Донеччини
08.12.22
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Україна