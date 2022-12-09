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Людина є мірою всіх речей
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Президент за ґратами – це нормально
Максим МУЛЯР
Що 22 роки в Перу скидають та ув’язнюють президентів. Причому як правих, так і лівих, щойно вони виходять за межу конституційної пристойності. Так і має діяти славна «глибинна держава».
09.12.22
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У світі
288-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Тернової Харківщини, а також Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар’їнки, Новомихайлівки Донеччини
08.12.22
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Україна
287-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
07.12.22
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Україна
Ubiennale у Львові
У львівському артцентрі "Дзига" за участі митців та кураторів з України, Іспанії, Німеччини, Франції, Польщі, Словенії та Чехії відбудеться виставка творів, що були представлені на першій Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва Ubiennale у Києві в 2022-му році.
06.12.22
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Штука
286-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
06.12.22
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Україна
Червонів зелений хрест
Ростислав Шпук
Темнота, може, і друг молодьожі, але більше друг старості. Наша молодість – це таке зомбі, яке повертається в темноті і згорає від дзеркал
05.12.22
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Дискурси
Зміни на західному фронті
Юрко ТИМЧУК
«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.
05.12.22
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Україна
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22
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Штука