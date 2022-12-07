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Коли хоробрість веде, щастя її супроводжує
Марк Туллій Цицерон
До теми
Календар vs Вічність
Мирослав Трофимук
Розмова про отцей Вічний календар понесла мене на вітрилах моїх особистих спогадів у мою пам’ять, – це і є ознакою мистецького твору: правдивості одкровення в оповіді і знову – через зміст – поєднання наших особистих Вічних календарів.
07.12.22
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Штука
287-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
07.12.22
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Україна
Ubiennale у Львові
У львівському артцентрі "Дзига" за участі митців та кураторів з України, Іспанії, Німеччини, Франції, Польщі, Словенії та Чехії відбудеться виставка творів, що були представлені на першій Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва Ubiennale у Києві в 2022-му році.
06.12.22
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Штука
286-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
06.12.22
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Україна
Зміни на західному фронті
Юрко ТИМЧУК
«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.
05.12.22
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Україна
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22
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Штука
285-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Мар’їнки і Новомихайлівки Донеччини
05.12.22
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Україна
284-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини
04.12.22
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Україна