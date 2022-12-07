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50 років останньої експедиції людини на Місяць
Середа, Грудень 7, 2022 - 13:15
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286-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
06.12.22
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Україна
Зміни на західному фронті
Юрко ТИМЧУК
«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.
05.12.22
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Україна
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22
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Штука
285-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Мар’їнки і Новомихайлівки Донеччини
05.12.22
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Україна
284-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини
04.12.22
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Україна
“Маруся Богуславка” чи “Катерина”: жінки в історичній белетристиці
Олеся Ісаюк
Перед нами щось дуже близьке до обігрування сюжету про виторговування собі хоч шматочка свободи і самоправності у власній країні
03.12.22
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Україна
283-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області.
03.12.22
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Україна
Rock’n’roll Forever!
Алік Олісевич
Де почути те, що буде завтра Щоб сказати, що я вже встиг?
02.12.22
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Дискурси