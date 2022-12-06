Успіх є наслідком власного рішення

Таємниці реставраційної майстерні

Інна Дмитрук-Сорохтей

У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.