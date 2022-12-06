Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
кладовище снарядів
головна
Кладовище снарядів, що ними Росія обстрілювала Харків. Фото Костянтин та Влада Ліберові
Вівторок, Грудень 6, 2022 - 11:45
До теми
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22
|
|
Штука
285-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Мар’їнки і Новомихайлівки Донеччини
05.12.22
|
|
Україна
284-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини
04.12.22
|
|
Україна
283-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області.
03.12.22
|
|
Україна
Rock’n’roll Forever!
Алік Олісевич
Де почути те, що буде завтра Щоб сказати, що я вже встиг?
02.12.22
|
|
Дискурси
282-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки і Білогорівки Луганщини та Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки Донеччини
02.12.22
|
|
Україна
Софія Зарицька – мистець одухотворених образів
Любов Волошин
Яскрава, трагічної долі зірка у сузір'ї великих талантів, що розпочинали свій творчий шлях під крилом Андрея Шептицького та Олекси Новаківського
01.12.22
|
|
Минуле
Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея
Музей Митрополита Андрея Шептицького продовжує культурно-просвітницьку місію Митрополита Андрея й провадить далі свою нову культурну ініціятиву – «Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея».
01.12.22
|
|
Штука