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Катерина "Пташка" Поліщук із "Азовсталі"
Понеділок, Грудень 5, 2022 - 01:15
До теми
283-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області.
03.12.22
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Україна
282-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки і Білогорівки Луганщини та Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки Донеччини
02.12.22
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Україна
Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея
Музей Митрополита Андрея Шептицького продовжує культурно-просвітницьку місію Митрополита Андрея й провадить далі свою нову культурну ініціятиву – «Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея».
01.12.22
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Штука
281-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.
01.12.22
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Україна
Центральна Європа буде, а Східної не буде
Віталій Портников-Олександр Бойченко
Центральна Європа – це максимум розмаїття на мінімумі простору. Росія ж – це мінімум розмаїття на максимумі простору
30.11.22
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Дискурси
ХХІІ Jazz Bez
У Львові відбудеться ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez! У фокусі — тема культурної релокації; на сцені будуть як знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, так і діти. У програмі — події для різних вікових категорій.
30.11.22
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Штука
280-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка в Донецькій області.
30.11.22
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Україна
Додай свій дзвін у НАБАТ
З нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриється інсталяція Влодка Кауфмана – охочих запрошують приєднуватися до її співтворення.
29.11.22
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Штука