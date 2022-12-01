передова-грудень

ХХІІ Jazz Bez

У Львові відбудеться ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez! У фокусі — тема культурної релокації; на сцені будуть як знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, так і діти. У програмі — події для різних вікових категорій.