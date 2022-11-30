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Екстер «Сатанинський балет» (1922)
Середа, Листопад 30, 2022 - 09:45
До теми
ХХІІ Jazz Bez
У Львові відбудеться ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez! У фокусі — тема культурної релокації; на сцені будуть як знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, так і діти. У програмі — події для різних вікових категорій.
30.11.22
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Штука
Додай свій дзвін у НАБАТ
З нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриється інсталяція Влодка Кауфмана – охочих запрошують приєднуватися до її співтворення.
29.11.22
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Штука
279-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.
29.11.22
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Україна
Органне джерело сили
Софія Думіч
«Музика і війна»: у Львові стартував наступний органний фестиваль. Попри блекаути та сирени органісти докладають максимум зусиль, щоб він відбувся в потужному оновленому форматі.
28.11.22
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Штука
278-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.
28.11.22
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Україна
277-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
27.11.22
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Україна
Перший Львівський тиждень скульптури
Вечірньою кураторською екскурсією відомого українського галериста Павла Гудімова 27 листопада завершиться перший Львівський тиждень скульптури, що відкрив новий мистецький простір міста.
26.11.22
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Штука
Мільйони свічок пам'яті
Тетяна ШПАЙХЕР
Якщо світ не допоможе Україні – то свічка вже горітиме в пам'ять про втрату людяності на планеті...
26.11.22
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Минуле