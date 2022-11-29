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передова-листопад-2022
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2022 року
Вівторок, Листопад 29, 2022 - 10:45
До теми
278-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.
28.11.22
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Україна
277-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар’їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
27.11.22
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Україна
Перший Львівський тиждень скульптури
Вечірньою кураторською екскурсією відомого українського галериста Павла Гудімова 27 листопада завершиться перший Львівський тиждень скульптури, що відкрив новий мистецький простір міста.
26.11.22
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Штука
Мільйони свічок пам'яті
Тетяна ШПАЙХЕР
Якщо світ не допоможе Україні – то свічка вже горітиме в пам'ять про втрату людяності на планеті...
26.11.22
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Минуле
Зайці, лелеки і ведмеді
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Школярі досліджують давній єврейський некрополь Городка. Знайшли втрачене та спростували гіпотезу відомої вченої з Ізраїлю
26.11.22
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Галичина
276-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.
26.11.22
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Україна
Неофіт
Алік Олісевич
Це місце ми освоїли швидко – всюди вже сиділа своя публіка. Тут чекали мої друзі. Хтось сидить на бордюрі. Чути сопілку. Всі пам’ятають, як то було
25.11.22
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Дискурси
Мертвонароджена ОДКБ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Останнє засідання ОДКБ ознаменувало собою початок кінця цієї організації. Зрештою, а чи існувала вона реально, чи народилася вже мертвою 20 (30) років тому?
25.11.22
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У світі