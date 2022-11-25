Валентин Сильвестров. Dolce Legserro

Марія Сидорак

Його музика залишається світлою, невагомою та досконалою навіть в найтемніші часи. Ця музика достатньо тиха, однак в ній чітко чути те, що відбувається в країні. Музика Сильвестрова сприймається як пісня світу, що співає про себе.