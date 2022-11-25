Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Голодомор
головна
День пам'яті жертв Голодомору
П'ятниця, Листопад 25, 2022 - 14:15
До теми
Мертвонароджена ОДКБ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Останнє засідання ОДКБ ознаменувало собою початок кінця цієї організації. Зрештою, а чи існувала вона реально, чи народилася вже мертвою 20 (30) років тому?
25.11.22
|
|
У світі
274-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.
24.11.22
|
|
Україна
Валентин Сильвестров. Dolce Legserro
Марія Сидорак
Його музика залишається світлою, невагомою та досконалою навіть в найтемніші часи. Ця музика достатньо тиха, однак в ній чітко чути те, що відбувається в країні. Музика Сильвестрова сприймається як пісня світу, що співає про себе.
23.11.22
|
|
Штука
273-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
23.11.22
|
|
Україна
Мої празькі замальовки
Мирослав МАРИНОВИЧ
«Слава Україні! — Героям Слава!» і зала вибухнула оваціями. У мене було таке враження, що присутні просто огорнули мене своєю солідарністю і симпатією.
22.11.22
|
|
Галичина
272-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кам’янки, Опитного, Веселого, Первомайська, Красногорівки, Мар’їнки й Новомихайлівки на Донеччині
22.11.22
|
|
Україна
Львівський упир
Юрій Винничук
Подія, яка трапилася у Львові 5 лютого 1934 року, сколихнула не лише все місто, а й усю Польщу...
21.11.22
|
|
Дискурси
Casus belli не сталося
Юрко ТИМЧУК
Російська агресія впритул наблизилася до того, що прийнято називати цивілізованим світом, натворила там біди; але ніякі відповідні статті статуту НАТО не спрацювали – бо, як кажуть в Україні, не на часі.
21.11.22
|
|
Україна