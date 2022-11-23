Архипенко «Крокуючий вояк» (1917)

Casus belli не сталося

Юрко ТИМЧУК

Російська агресія впритул наблизилася до того, що прийнято називати цивілізованим світом, натворила там біди; але ніякі відповідні статті статуту НАТО не спрацювали – бо, як кажуть в Україні, не на часі.