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Архипенко «Крокуючий вояк» (1917)
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Архипенко «Крокуючий вояк» (1917)
Середа, Листопад 23, 2022 - 12:30
До теми
272-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кам’янки, Опитного, Веселого, Первомайська, Красногорівки, Мар’їнки й Новомихайлівки на Донеччині
22.11.22
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Україна
Casus belli не сталося
Юрко ТИМЧУК
Російська агресія впритул наблизилася до того, що прийнято називати цивілізованим світом, натворила там біди; але ніякі відповідні статті статуту НАТО не спрацювали – бо, як кажуть в Україні, не на часі.
21.11.22
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Україна
Авторський алгоритм абетки асоціацій
Олена Лисенко
У поетичному таланті та особливості цієї зірки годі сперечатися. Кожен текст, попри малу кількість слів як основну ознаку, тяжіє до інтертекстуальності і глибини. Кожне слово підібрано філігранно та ідеально.
21.11.22
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Штука
271-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу воїни Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.
21.11.22
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Україна
Маршал Огарков
Віталій Портников
Можна вважати, що росіяни хотіли збити наш військовий літак. Хоча я думаю, що хотіли збити свій власний цивільний літак, щоб виправдати продовження вторгнення в Україну
20.11.22
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Дискурси
270-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка в Луганській області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка в Донецькій області.
20.11.22
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Україна
УГКЦ, сіль і фермент Католицької церкви
Тетяна ШПАЙХЕР
Теократична держава Ватикан мусить стати на бік демократій, а УГКЦ як частина католицького світу і його голос свободи та правди має й може все для цього зробити
19.11.22
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Галичина
Відносини: секрет у сумісності
Які чинники перетворюють побачення на початок стосунків?
19.11.22
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Наука