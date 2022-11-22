ніч на передовій. листопад 2022

Авторський алгоритм абетки асоціацій

Олена Лисенко

У поетичному таланті та особливості цієї зірки годі сперечатися. Кожен текст, попри малу кількість слів як основну ознаку, тяжіє до інтертекстуальності і глибини. Кожне слово підібрано філігранно та ідеально.