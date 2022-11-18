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Населення Землі досягло 8 млрд. За всю історію людства на планеті жило 109 млрд людей
П'ятниця, Листопад 18, 2022 - 12:30
До теми
Чому люди люблять огидні та страшні речі?
Може здатися, що прагнення відчути огиду суперечить людській природі. Але воно має еволюційну мету.
17.11.22
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Наука
267-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.
17.11.22
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Україна
... і серцем лину...
Володимир Сивохіп
У сьомі роковини з дня відходу у засвіти великого музиканта та знаного українського вченого-дослідника національної культурної спадщини, композитора Романа Стельмащука (02.07.1965–19.11.2015).
16.11.22
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Штука
266-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Під час саміту G20 Росія здійснила наймасовіший із початку війни обстріл української цивільної інфраструктури, випустивши близько сотні крилатих ракет, дві ракети впало на території Польщі. Є жертви, без світла лишилися десять мільйонів українців.
16.11.22
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Україна
Перепрочитуючи нашу літературу
Елеонора Соловей
Антологія «Крім «Кобзаря» Михайла Назаренка саме в сукупності творів і розважань про них та їхніх авторів виразно прокреслює цілий шлях національної культури від «Малоросії» до «України».
15.11.22
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Штука
265-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.
15.11.22
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Україна
Чому деякі люди – магніти для комарів
Високий вміст карбонових кислот на шкірі приваблює комах.
14.11.22
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Наука
Напередодні «Лебединого озера»
Юрко ТИМЧУК
Поки в Кремлі шукають, за допомогою якої тавлинки (підкажемо, що автентична зберігається в Ермітажі) повторити події 24 березня 1801 року, Україна звільняє Херсон, а тутешні стіни стають арт-об’єктами
14.11.22
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Україна