Перший сніг

266-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Під час саміту G20 Росія здійснила наймасовіший із початку війни обстріл української цивільної інфраструктури, випустивши близько сотні крилатих ракет, дві ракети впало на території Польщі. Є жертви, без світла лишилися десять мільйонів українців.