Напередодні «Лебединого озера»

Юрко ТИМЧУК

Поки в Кремлі шукають, за допомогою якої тавлинки (підкажемо, що автентична зберігається в Ермітажі) повторити події 24 березня 1801 року, Україна звільняє Херсон, а тутешні стіни стають арт-об’єктами