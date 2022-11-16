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Графіті Бенксі в Бородянці
Середа, Листопад 16, 2022 - 12:30
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265-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.
15.11.22
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Україна
Чому деякі люди – магніти для комарів
Високий вміст карбонових кислот на шкірі приваблює комах.
14.11.22
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Наука
Напередодні «Лебединого озера»
Юрко ТИМЧУК
Поки в Кремлі шукають, за допомогою якої тавлинки (підкажемо, що автентична зберігається в Ермітажі) повторити події 24 березня 1801 року, Україна звільняє Херсон, а тутешні стіни стають арт-об’єктами
14.11.22
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Україна
Нове слово про Віру Вовк
Міхал Роман
Твори української письменниці із Бразилії Віри Вовк, яка відійшла у засвіти влітку цього року, викликали зацікавлення читачів ще з періоду відновлення незалежності України і стали предметом кількох досліджень, зокрема й монографії Надії Гаврилюк.
14.11.22
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Штука
264-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
14.11.22
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Україна
263-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське на Луганщині та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.
13.11.22
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Україна
262-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян у районах Масютівки та Орлянки Харківщини; Новоселівського, М’ясожарівки, Макіївки і Білогорівки Луганщини та Соледара, Бахмута, Красногорівки, Верхньокам'янського, Первомайського, Невельського, Мар’їнки і Павлівки Донеччини.
12.11.22
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Україна
Peace – Love – Freedom – Rock’n’roll!
Алік Олісевич
Ми в ті часи мріяли про хіп-комуну, братерство вільних людей, ідеальне місто Амстердам...
11.11.22
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Дискурси