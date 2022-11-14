Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я стаю на коліна

(не)зручне громадянство

Марта Кузій

Щоразу, виходячи на сцену в будь-якій країні, артист стає амбасадором України — тим безпосереднім транслятором важливих ідей людям, котрі про Україну і війну знають іноді суто з телевізора, і враження від почутого і від самого артиста залишається із ними назавжди.