Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
генштаб-передова-листопад
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2022 року
Вівторок, Листопад 15, 2022 - 09:45
До теми
Чому деякі люди – магніти для комарів
Високий вміст карбонових кислот на шкірі приваблює комах.
14.11.22
|
|
Наука
Нове слово про Віру Вовк
Міхал Роман
Твори української письменниці із Бразилії Віри Вовк, яка відійшла у засвіти влітку цього року, викликали зацікавлення читачів ще з періоду відновлення незалежності України і стали предметом кількох досліджень, зокрема й монографії Надії Гаврилюк.
14.11.22
|
|
Штука
264-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
14.11.22
|
|
Україна
263-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське на Луганщині та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.
13.11.22
|
|
Україна
262-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян у районах Масютівки та Орлянки Харківщини; Новоселівського, М’ясожарівки, Макіївки і Білогорівки Луганщини та Соледара, Бахмута, Красногорівки, Верхньокам'янського, Первомайського, Невельського, Мар’їнки і Павлівки Донеччини.
12.11.22
|
|
Україна
Peace – Love – Freedom – Rock’n’roll!
Алік Олісевич
Ми в ті часи мріяли про хіп-комуну, братерство вільних людей, ідеальне місто Амстердам...
11.11.22
|
|
Дискурси
(не)зручне громадянство
Марта Кузій
Щоразу, виходячи на сцену в будь-якій країні, артист стає амбасадором України — тим безпосереднім транслятором важливих ідей людям, котрі про Україну і війну знають іноді суто з телевізора, і враження від почутого і від самого артиста залишається із ними назавжди.
11.11.22
|
|
Штука
Росія вертає світ у плюсквамперфект
Мирослав МАРИНОВИЧ
Не про перемир’я світ повинен думати, бо наступна війна може бути ще страшнішою за цю, треба думати про вирішення, про зміну парадигми Росії.
11.11.22
|
|
Галичина