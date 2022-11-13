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Трофейний російський танк, захоплений українськими військовиками на Херсонщині
Неділя, Листопад 13, 2022 - 23:15
До теми
262-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян у районах Масютівки та Орлянки Харківщини; Новоселівського, М’ясожарівки, Макіївки і Білогорівки Луганщини та Соледара, Бахмута, Красногорівки, Верхньокам'янського, Первомайського, Невельського, Мар’їнки і Павлівки Донеччини.
12.11.22
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Україна
(не)зручне громадянство
Марта Кузій
Щоразу, виходячи на сцену в будь-якій країні, артист стає амбасадором України — тим безпосереднім транслятором важливих ідей людям, котрі про Україну і війну знають іноді суто з телевізора, і враження від почутого і від самого артиста залишається із ними назавжди.
11.11.22
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Штука
Путін, наляканий балійським тигром
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно з’ясувалося, що президент Росії Владімір Путін не приїде на саміт G20. Очевидно, зрозумів: бонусів від свого приїзду він заробить значно менше, ніж негативу.
11.11.22
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У світі
261-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують звільнення українських земель від російських окупантів, в ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку вчора було звільнено 12 населених пунктів, наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.
11.11.22
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Україна
Історичні концерти в Органному
Вікторія Антошевська
У Львівському академічному будинку органної та камерної музики – 55 сезон: відчуття причетності до історії ознаменувало вектор концерту, який повторив програму концерту-відкриття 3 листопада 1969 року.
10.11.22
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Штука
Одна рушниця
Тарас Прохасько
2014 року Андрій, ходячи зі мною щойно звільненим майданом Незалежності, сказав: отак ми виграли першу битву у новій українсько-російській війні...
10.11.22
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Дискурси
260-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни оголосили про свій вихід із Херсона і територій на правому березі Дніпра. Українське командування не підтверджує інформації про відступ противника і констатує, що армія РФ готується до боїв на херсонському напрямку.
10.11.22
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Україна
III міжнародний етнокінофест «ОКО» прихистили у Польщі
Торунь з його мальовничим старим містом (starówka), яке перебуває під охороною ЮНЕСКО, здається чудовим місцем для фестивалю етнографічного кіно. Місце дихає історією і запрошує кожного здійснити подорож у минуле.
09.11.22
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Штука