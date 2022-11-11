Путін, наляканий балійським тигром

Максим МУЛЯР

Цього тижня остаточно з’ясувалося, що президент Росії Владімір Путін не приїде на саміт G20. Очевидно, зрозумів: бонусів від свого приїзду він заробить значно менше, ніж негативу.