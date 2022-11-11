Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Вдячність
головна
День визволення Херсона
П'ятниця, Листопад 11, 2022 - 20:15
До теми
Путін, наляканий балійським тигром
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно з’ясувалося, що президент Росії Владімір Путін не приїде на саміт G20. Очевидно, зрозумів: бонусів від свого приїзду він заробить значно менше, ніж негативу.
11.11.22
|
|
У світі
260-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни оголосили про свій вихід із Херсона і територій на правому березі Дніпра. Українське командування не підтверджує інформації про відступ противника і констатує, що армія РФ готується до боїв на херсонському напрямку.
10.11.22
|
|
Україна
III міжнародний етнокінофест «ОКО» прихистили у Польщі
Торунь з його мальовничим старим містом (starówka), яке перебуває під охороною ЮНЕСКО, здається чудовим місцем для фестивалю етнографічного кіно. Місце дихає історією і запрошує кожного здійснити подорож у минуле.
09.11.22
|
|
Штука
Під наркозом мозок обробляє звуки інакше
Анестезія порушує взаємозв’язок слухових стимулів і фонової активності нейронів.
09.11.22
|
|
Наука
Смердові смердь
Назарій Заноз
Палії листя – вони ніби русня, що загаджує все собою і продуктами своєї, так би мовити, життєдіяльности, а заодно смертоносности та смердоносности
09.11.22
|
|
Дискурси
259-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Білогорівки і Новоселівського Луганщини та Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Веселого, Кліщіївки, Майорська, Новомихайлівки, Опитного, Павлівки, Первомайського, Соледару і Яковлівки Донеччини
09.11.22
|
|
Україна
Прем'єра «Страшної помсти» у Львівській опері
Особистісне трактування Гоголівського сюжету як авторське прочитання біблійної історії про Каїна та Авеля запропонують німецькі постановники – режисер Андреас Вайріх та сценографка Анна Шеттль. Запрошений диригент-постановник – знаний інтерпретатор музики Станковича, Володимир Сіренко.
08.11.22
|
|
Штука
258-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів і ведуть повітряну розвідку. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
08.11.22
|
|
Україна