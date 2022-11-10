передова-листопад

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2022 року
Четвер, Листопад 10, 2022 - 09:45
До теми
Під наркозом мозок обробляє звуки інакше
Анестезія порушує взаємозв’язок слухових стимулів і фонової активності нейронів.
09.11.22
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Наука
259-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Білогорівки і Новоселівського Луганщини та Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Веселого, Кліщіївки, Майорська, Новомихайлівки, Опитного, Павлівки, Первомайського, Соледару і Яковлівки Донеччини
09.11.22
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Україна
258-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів і ведуть повітряну розвідку. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
08.11.22
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Україна
Тривала взаємність сприяє співпраці
Поведінкова стратегія, що допускає помилки, сприяє співробітництву.
07.11.22
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Наука
Маріко Морі і венеційська «Мадам Баттерфляй»
©Аделіна Єфіменко
Питання, які піднімає режисер разом з Морі, не вирішуються лише на рівні візуальної естетики. Критика митцями комплексу стереотипів колоніального погляду на людину, жінку, роль особистості в умовах конфліктного зіткнення полярних ментальностей і способів буття очевидна, це застереження планетарної кризи.
07.11.22
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Штука
257-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
07.11.22
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Україна
256-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині; Андріївки, Бахмутського, Берестового, Майорська, Макіївки, Мар’їнки, Озарянівки, Опитного, Павлівки, Яковлівки, Ямполівки на Донеччині та Щербаків на Запоріжчині
06.11.22
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Україна
Інженер хаосу
Віталій Портников
У світі посилюється інтерес до Росії. Однак не тієї Росії, до якої звикли за ці десятиліття європейці. А до Росії – осердя зла. Росії Івана Грозного, Путіна та Суркова.
06.11.22
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Дискурси