...Коли кожен листок – квітка

Маріко Морі і венеційська «Мадам Баттерфляй»

©Аделіна Єфіменко

Питання, які піднімає режисер разом з Морі, не вирішуються лише на рівні візуальної естетики. Критика митцями комплексу стереотипів колоніального погляду на людину, жінку, роль особистості в умовах конфліктного зіткнення полярних ментальностей і способів буття очевидна, це застереження планетарної кризи.