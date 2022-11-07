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...Коли кожен листок – квітка
Альбер Камю
До теми
Тривала взаємність сприяє співпраці
Поведінкова стратегія, що допускає помилки, сприяє співробітництву.
07.11.22
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Наука
Маріко Морі і венеційська «Мадам Баттерфляй»
©Аделіна Єфіменко
Питання, які піднімає режисер разом з Морі, не вирішуються лише на рівні візуальної естетики. Критика митцями комплексу стереотипів колоніального погляду на людину, жінку, роль особистості в умовах конфліктного зіткнення полярних ментальностей і способів буття очевидна, це застереження планетарної кризи.
07.11.22
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Штука
257-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
07.11.22
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Україна
256-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині; Андріївки, Бахмутського, Берестового, Майорська, Макіївки, Мар’їнки, Озарянівки, Опитного, Павлівки, Яковлівки, Ямполівки на Донеччині та Щербаків на Запоріжчині
06.11.22
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Україна
Дебют українського художника Микити Кадана у США
Victory over the Sun — перша персональна виставка Микити Кадана у США, в нью-йоркській галереї François Ghebaly. Художник працює з темами пам'яті, з початку повномасштабного вторгнення росії зосередився на роботі зі «свідченнями війни».
06.11.22
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Штука
Лисик: екзистенційні сенси за декоративною красою
Любов Волошин
Мислить цей художник у піднесених, понадчасових, майже біблійних вимірах, спрямовуючи свої стрімко закомпоновані у просторі образи-візії немов би до неба, до Творця, як болючі знаки запитань.
05.11.22
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Штука
Ріка віршів
Василь МАХНО
береги тримали рівновагу плавби він шукає покинутий кимось човен й запаливши ліхтарик – пучка пече і чомусь ріка вже над ним тече й шурхотить як дракон паперовий
05.11.22
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Дискурси
255-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині
05.11.22
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Україна