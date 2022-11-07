Медитація під час війни

Вікторія Антошевська

На знак солідарності з країною, яка виборює свою свободу, Якобус Ґладзіва вирішив виконувати українську музику в Німеччині. Так в репертуарі органіста з’явились твори В’ячеслава Назарова, Олександра Родіна та інших. Вони ж прозвучали і на концерті у Львові.