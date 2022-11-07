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Графіті на барикадах на Майдані Незалежності. Фото – Anton Orehov, DTF Magazine
Понеділок, Листопад 7, 2022 - 10:00
До теми
256-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині; Андріївки, Бахмутського, Берестового, Майорська, Макіївки, Мар’їнки, Озарянівки, Опитного, Павлівки, Яковлівки, Ямполівки на Донеччині та Щербаків на Запоріжчині
06.11.22
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Україна
Лисик: екзистенційні сенси за декоративною красою
Любов Волошин
Мислить цей художник у піднесених, понадчасових, майже біблійних вимірах, спрямовуючи свої стрімко закомпоновані у просторі образи-візії немов би до неба, до Творця, як болючі знаки запитань.
05.11.22
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Штука
255-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині
05.11.22
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Україна
Що може повалити Путіна?
Даніель Трейсман
Колапс режиму більш імовірний, ніж державний переворот, оскільки численні виклики перевищують його здатність реагувати
04.11.22
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Дискурси
254-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
04.11.22
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Україна
Медитація під час війни
Вікторія Антошевська
На знак солідарності з країною, яка виборює свою свободу, Якобус Ґладзіва вирішив виконувати українську музику в Німеччині. Так в репертуарі органіста з’явились твори В’ячеслава Назарова, Олександра Родіна та інших. Вони ж прозвучали і на концерті у Львові.
03.11.22
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Штука
Феноменологічний етюд на полях меню
Тарас Прохасько
Все, що стосується їди, творило особливу атмосферу виправних таборів, філіалом яких була і радянська армія. Було би дивно, коли б було інакше
03.11.22
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Дискурси
Визначний львів'янин, науковець і художник
Любов Волошин
Юрій Старосольський, один із учнів школи Новаківського, належить до плеяди визначних українських діячів, довго замовчуваних на Батьківщині.
03.11.22
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Минуле