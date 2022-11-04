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Ґіль Алькабец
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Ґіль Алькабец
П'ятниця, Листопад 4, 2022 - 14:30
До теми
Визначний львів'янин, науковець і художник
Любов Волошин
Юрій Старосольський, один із учнів школи Новаківського, належить до плеяди визначних українських діячів, довго замовчуваних на Батьківщині.
03.11.22
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Минуле
253-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Макіївки, Невського і Білогорівки на Луганщині, Верхньокамʼянського, Спірного, Бахмуту, Майорська, Первомайська, Новомихайлівки, Водяного, Павлівки та Пречистівки на Донеччині.
03.11.22
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Україна
252-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог не припиняє наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках
02.11.22
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Україна
Електроакустичний перформанс «Голоси»
У всесвіті перформансу Творець наповнює музикою простір, де взаємодіють Дух життя (пісня), людське Раціональне (текст) і Чуттєве (рух). Персонажі прокладають шлях від зневіри й болю до народження та утвердження свободи й любові.
01.11.22
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Штука
Львів в перших днях Листопада 1918 року
Дмитро Кренжаловський
З дневника сотника Українських Січових Стрільців часів Листопадового Зриву
01.11.22
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Минуле
251-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються утримати тимчасово захоплені території й намагаються стримати Сили оборони України. Понад 50 населених пунктів зазнали ударів противника, зокрема Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.
01.11.22
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Україна
Неформальна розмова сприяє партнерству
Перше враження має значення: з людьми, що справляють враження екстравертів, охочіше співпрацюють.
31.10.22
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Наука
Помилки в асортименті
Юрко ТИМЧУК
З дитинства ми знаємо, що не помиляється той, хто нічого не робить. З часом до нас доходить мудрість Конфуція: «Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок».
31.10.22
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Україна