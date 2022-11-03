Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
передова-гармата-листопад
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2022 року
Четвер, Листопад 3, 2022 - 10:00
До теми
Перетворитися на хвилю
Маріанна Кіяновська
...і немає більшої відповідальності перед майбутнім, як відповідальність поета.
02.11.22
|
|
Штука
252-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог не припиняє наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках
02.11.22
|
|
Україна
Електроакустичний перформанс «Голоси»
У всесвіті перформансу Творець наповнює музикою простір, де взаємодіють Дух життя (пісня), людське Раціональне (текст) і Чуттєве (рух). Персонажі прокладають шлях від зневіри й болю до народження та утвердження свободи й любові.
01.11.22
|
|
Штука
Львів в перших днях Листопада 1918 року
Дмитро Кренжаловський
З дневника сотника Українських Січових Стрільців часів Листопадового Зриву
01.11.22
|
|
Минуле
251-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються утримати тимчасово захоплені території й намагаються стримати Сили оборони України. Понад 50 населених пунктів зазнали ударів противника, зокрема Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.
01.11.22
|
|
Україна
Неформальна розмова сприяє партнерству
Перше враження має значення: з людьми, що справляють враження екстравертів, охочіше співпрацюють.
31.10.22
|
|
Наука
Помилки в асортименті
Юрко ТИМЧУК
З дитинства ми знаємо, що не помиляється той, хто нічого не робить. З часом до нас доходить мудрість Конфуція: «Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок».
31.10.22
|
|
Україна
250-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.
31.10.22
|
|
Україна