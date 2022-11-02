передова-листопад

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2022 року
Середа, Листопад 2, 2022 - 10:30
До теми
251-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються утримати тимчасово захоплені території й намагаються стримати Сили оборони України. Понад 50 населених пунктів зазнали ударів противника, зокрема Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.
01.11.22
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Україна
Неформальна розмова сприяє партнерству
Перше враження має значення: з людьми, що справляють враження екстравертів, охочіше співпрацюють.
31.10.22
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Наука
Помилки в асортименті
Юрко ТИМЧУК
З дитинства ми знаємо, що не помиляється той, хто нічого не робить. З часом до нас доходить мудрість Конфуція: «Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок».
31.10.22
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Україна
249-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи українських Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
30.10.22
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Україна
Літо Любові в Сан-Франциско
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Літо Любові 1967 року стало третьою найграндіознішою подією в історії гіпі.
29.10.22
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Минуле
Час пропливає вздовж рук
Василь МАХНО
час – це мінливість каміння в ріці пучка світла на сливі – листі – руці яка відсуває порожню миску
29.10.22
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Дискурси
248-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи українських Сил оборони успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
29.10.22
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Україна
Мораль окуповується
Поєднання двох підходів, описаних у теорії ігор, дає змогу пояснити розвиток моральних норм.
28.10.22
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Наука