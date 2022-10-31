Глиною про людину

Марта Ґарден

Кераміка Ганни Друль: Людина є рушій поступу і творець цивілізації, митець і автор шедеврів. Вона має здатність любити і собою жертвувати. Водночас її вроджена агресія є каталізатором війн. І виникає питання: чи це все ще людина?