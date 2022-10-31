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Собака на службі України у ДПСУ
Понеділок, Жовтень 31, 2022 - 12:15
До теми
249-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи українських Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
30.10.22
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Україна
Літо Любові в Сан-Франциско
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Літо Любові 1967 року стало третьою найграндіознішою подією в історії гіпі.
29.10.22
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Минуле
Час пропливає вздовж рук
Василь МАХНО
час – це мінливість каміння в ріці пучка світла на сливі – листі – руці яка відсуває порожню миску
29.10.22
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Дискурси
248-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи українських Сил оборони успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
29.10.22
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Україна
Мораль окуповується
Поєднання двох підходів, описаних у теорії ігор, дає змогу пояснити розвиток моральних норм.
28.10.22
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Наука
Ріші Сунак – прем’єр, породжений Brexit’ом
Максим МУЛЯР
Велика Британія отримала нового прем’єр-міністра. Це вже третій керівник уряду лише за цей рік і п’ятий з моменту оголошення результатів фатального референдуму про Brexit.
28.10.22
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У світі
247-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.
28.10.22
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Україна
Глиною про людину
Марта Ґарден
Кераміка Ганни Друль: Людина є рушій поступу і творець цивілізації, митець і автор шедеврів. Вона має здатність любити і собою жертвувати. Водночас її вроджена агресія є каталізатором війн. І виникає питання: чи це все ще людина?
27.10.22
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Штука