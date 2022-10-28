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Влодко Маковецький «простір паломника»
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Влодко Маковецький «простір паломника»
П'ятниця, Жовтень 28, 2022 - 16:00
До теми
Мораль окуповується
Поєднання двох підходів, описаних у теорії ігор, дає змогу пояснити розвиток моральних норм.
28.10.22
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Наука
Ріші Сунак – прем’єр, породжений Brexit’ом
Велика Британія отримала нового прем’єр-міністра. Це вже третій керівник уряду лише за цей рік і п’ятий з моменту оголошення результатів фатального референдуму про Brexit.
28.10.22
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У світі
Сі може приглянути Китаю територію Росії
Крейґ Гупер
Китаю все важче стримувати зневагу до російської армії, є всі передумови для раптового посилення напруженості на китайсько-російському кордоні
27.10.22
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Дискурси
Клітини людського мозку в щурів
Органоїди людського мозку ростуть у мозку щурів і впливають на їхню поведінку.
27.10.22
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Наука
246-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
27.10.22
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Україна
«...між Сциллою московського утиску і Харибдою турецької напасті...»
Мирослав Трофимук
Цього найчорнопам’ятнішого року маємо подвійний ювілей видатного Гетьмана України Пилипа Орлика
26.10.22
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Минуле
Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея
У жовтні у Львові розпочинається нова культурна ініціатива – «Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея». Цикл концертів у колишньому монастирському приміщенні (вул. Кривоноса 1) відкриє іще одну міську музичну камерну сцену.
26.10.22
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Штука
245-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова на Бахмутському й Авдіївському напрямках
26.10.22
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Україна