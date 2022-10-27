герб-передова

Синусоїда Іздрика

Роксана Харчук

І в поезії, і в прозі мистець залишається вірним одній наскрізній темі. Його цікавить людина із властивостями, людина вразлива, котрій існування завдає болю, і способи виживання такої особистості серед насильства, жорстокості й світового абсурду.