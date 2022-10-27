герб-передова

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2022 року
Четвер, Жовтень 27, 2022 - 11:00
До теми
Клітини людського мозку в щурів
Органоїди людського мозку ростуть у мозку щурів і впливають на їхню поведінку.
27.10.22
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Наука
Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея
У жовтні у Львові розпочинається нова культурна ініціатива – «Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея». Цикл концертів у колишньому монастирському приміщенні (вул. Кривоноса 1) відкриє іще одну міську музичну камерну сцену.
26.10.22
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Штука
245-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова на Бахмутському й Авдіївському напрямках
26.10.22
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Україна
244-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.
25.10.22
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Україна
Писати на повні груди
Саша Марінна Зальцманн
Лаудація з нагоди вручення Премії миру Німецької книготоргівлі 2022 року Сергієві Жадану.
24.10.22
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Штука
Мітохондріальна ДНК не відповідає загальній теорії
На відміну від поширених припущень, мітохондріальна ДНК проникає до геному клітинного ядра.
24.10.22
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Наука
Синусоїда Іздрика
Роксана Харчук
І в поезії, і в прозі мистець залишається вірним одній наскрізній темі. Його цікавить людина із властивостями, людина вразлива, котрій існування завдає болю, і способи виживання такої особистості серед насильства, жорстокості й світового абсурду.
24.10.22
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Штука
«Нічо. Помиєм. Успокойся. Не псіхуй»
Юрко ТИМЧУК
Заспокійливе і життєствердне від трирічного Назара з Волині має стати девізом для кожного українця, який тимчасово опиниться без електрики чи води
24.10.22
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Україна