Абсурд не в людині і не в світі, але в їх спільній присутності

Лейтенант Шпола у “Вогненних стовпах”: три розв’язки задачі

Олеся Ісаюк

Стиль — це показник глибини зраненості тих, хто був свідком Другої світової та боротьби проти совєтського режиму після її закінчення, а ще тривалої заборони на озвучення тієї зраненості