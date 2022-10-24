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Фоторепортаж The New York Times зі Степногірська
Понеділок, Жовтень 24, 2022 - 15:15
До теми
Мітохондріальна ДНК не відповідає загальній теорії
На відміну від поширених припущень, мітохондріальна ДНК проникає до геному клітинного ядра.
24.10.22
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Наука
Синусоїда Іздрика
Роксана Харчук
І в поезії, і в прозі мистець залишається вірним одній наскрізній темі. Його цікавить людина із властивостями, людина вразлива, котрій існування завдає болю, і способи виживання такої особистості серед насильства, жорстокості й світового абсурду.
24.10.22
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Штука
242-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи наших Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
23.10.22
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Україна
Лейтенант Шпола у “Вогненних стовпах”: три розв’язки задачі
Олеся Ісаюк
Стиль — це показник глибини зраненості тих, хто був свідком Другої світової та боротьби проти совєтського режиму після її закінчення, а ще тривалої заборони на озвучення тієї зраненості
22.10.22
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Україна
До Всесвітнього дня рок’н’ролу
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 12 квітня 1954 року Білл Гейлі записав «Rock Around the Clock», перший рок-хіт. 13 квітня проголошено як World Rock’n’roll Day.
22.10.22
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Минуле
Імператорські клопоти
Василь МАХНО
імператор питає: «а що там війська?» у блідого – як смерть – міністра «оборона – тонка, дорога – слизька ми тримаємо там половину міста»
22.10.22
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Дискурси
241-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.
22.10.22
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Україна
Рідна – це мова твого роду
Віталій Портников
Люди, які творили українську культуру всі ці сторіччя, робили вибір – хоча б вшануйте цей вибір, пам’ять тих великих людей, без яких, як без Тараса Шевченка чи Івана Франка, просто не було б українського народу.
21.10.22
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Галичина