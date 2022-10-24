Рідна – це мова твого роду

Віталій Портников

Люди, які творили українську культуру всі ці сторіччя, робили вибір – хоча б вшануйте цей вибір, пам’ять тих великих людей, без яких, як без Тараса Шевченка чи Івана Франка, просто не було б українського народу.