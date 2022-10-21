Хорхе Отейса

238-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Під тиском ЗСУ росіяни почали готувати суспільну думку до свого відходу з Херсона на лівий берег Дніпра. При тім окупанти анонсують нищівні обстріли самого обласного центру і руйнацію дамби на Каховській ГЕС – вірогідно, будуть провокації.