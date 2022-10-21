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Хорхе Отейса
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Хорхе Отейса «Пусте пуделко» (1958)
П'ятниця, Жовтень 21, 2022 - 10:45
До теми
239-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують обстрілювати об'єкти української енергетики. У Києві почали вдаватися до віялових відключень, на Сумщині на весь день зупинили водопостачання. На нараді в Президента обговорили варіанти дій, якщо система впаде.
20.10.22
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Україна
Нобеля з медицини отримав засновник палеогенетики
Сванте Паабо розшифрував геном неандертальця та інших доісторичних людей.
19.10.22
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Наука
238-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Під тиском ЗСУ росіяни почали готувати суспільну думку до свого відходу з Херсона на лівий берег Дніпра. При тім окупанти анонсують нищівні обстріли самого обласного центру і руйнацію дамби на Каховській ГЕС – вірогідно, будуть провокації.
19.10.22
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Україна
Чи був діалог із «хорошими німцями»
Роман Черевко
Панує фальшиве переконання, що під час II Світової війни публічних діалогів із «хорошими німцями» бути не могло, – а вони були, причому регулярно
18.10.22
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Минуле
237-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Берестове Харківської області, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.
18.10.22
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Україна
Бентежна україноцентричність
Юрко ТИМЧУК
Національна ідея, сформульована Подерв’янським, «Від…біться від нас» наразі не актуальна, бо довкола України обертається час, простір і Ілон Маск зі Starlinkом
17.10.22
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Україна
236-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
17.10.22
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Україна
Радіо тисячі пагорбів
Віталій Портников
Якщо позбавити Росію зброї та енергоресурсів, але залишити в ефірі Соловйова – війна нам забезпечена. Брехня – головна зброя російських шовіністів
16.10.22
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Дискурси