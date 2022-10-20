вистріл-жовтень

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2022 року
Четвер, Жовтень 20, 2022 - 10:15
До теми
Нобеля з медицини отримав засновник палеогенетики
Сванте Паабо розшифрував геном неандертальця та інших доісторичних людей.
19.10.22
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Наука
238-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Під тиском ЗСУ росіяни почали готувати суспільну думку до свого відходу з Херсона на лівий берег Дніпра. При тім окупанти анонсують нищівні обстріли самого обласного центру і руйнацію дамби на Каховській ГЕС – вірогідно, будуть провокації.
19.10.22
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Україна
237-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Берестове Харківської області, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.
18.10.22
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Україна
Бентежна україноцентричність
Юрко ТИМЧУК
Національна ідея, сформульована Подерв’янським, «Від…біться від нас» наразі не актуальна, бо довкола України обертається час, простір і Ілон Маск зі Starlinkом
17.10.22
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Україна
236-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
17.10.22
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Україна
Нобелівська премія за “клік-хімію”
Модулярний метод дає змогу швидко і легко створювати складні молекули.
16.10.22
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Наука
235-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
16.10.22
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Україна
Кричи, птахо!
Алєксандра Зіньчук
Польське видавництво Pogranicze під керівництвом Кшиштофа Чижевського готує публікацію творів Сергія Жадана. Книжку «Krzycz, ptaku» укладуть із нотаток українського письменника, нагородженого учора медаллю «За оборону міста-героя Харкова», а також добірки його нещодавно опублікованих віршів.
15.10.22
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Штука