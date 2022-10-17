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Українські військовики оглядають танк на Харківщині. Фото Reuters
Понеділок, Жовтень 17, 2022 - 11:00
До теми
Нобелівська премія за “клік-хімію”
Модулярний метод дає змогу швидко і легко створювати складні молекули.
16.10.22
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Наука
235-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
16.10.22
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Україна
Кричи, птахо!
Алєксандра Зіньчук
Польське видавництво Pogranicze під керівництвом Кшиштофа Чижевського готує публікацію творів Сергія Жадана. Книжку «Krzycz, ptaku» укладуть із нотаток українського письменника, нагородженого учора медаллю «За оборону міста-героя Харкова», а також добірки його нещодавно опублікованих віршів.
15.10.22
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Штука
Birthday Браяна Джонса
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Браян Джонс, засновник Rolling Stones, харизматичний фронтмен і учасник Клубу-27.
15.10.22
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Минуле
Нобелівська премія з фізики – за дослідження квантової заплутаності
Цьогорічні лауреати розробили методи вимірювання квантової заплутаності і заклали підвалини квантової телепортації.
15.10.22
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Наука
234-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, яку вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде»
15.10.22
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Україна
Що світ думає про війну Росії в Україні
Джон Генлі
Глобальне опитування показало, що громадяни західних країн зовсім не налаштовані поступатися Росії у її війні з Україною
14.10.22
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Дискурси
Відповідь НАТО на ядерну аґресію Росії
Максим МУЛЯР
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувся дуже важливий захід, який чомусь обділили увагою більшість масмедіа. Йдеться про засідання Групи ядерного планування, яке відбулося в рамках зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
14.10.22
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У світі