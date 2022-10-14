Поезія в час війни (ІІІ)

Тарас Пастух

Війна увиразнює відчуття та усвідомлення. Її екзистенційний досвід дає іншу візію життя і культури. Цей досвід прагне нового слова. Поезія як спонтанний вибух важливого, наболілого, сутнісного зароджується з самих життєвих глибин, вражає неочікувано сильно, назавжди.