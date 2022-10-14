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День захисників і захисниць України — свято Покрови Пресвятої Богородиці
П'ятниця, Жовтень 14, 2022 - 10:00
До теми
Гобелен Шабатури й вистава Станковича на Покрову у Львівській опері
У День захисників та захисниць України Львівська національна опера презентуватиме виставу сучасного українського композитора Євгена Станковича, а також запрошує на виставку унікального гобелена Стефанії Шабатури та спеціальне погашення памʼятної марки.
13.10.22
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Штука
232-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зірвати контрнаступальні дії наших Сил оборони і водночас вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках: на Бахмутське, Озарянівку, Іванград, Бахмут та Мар’їнку
13.10.22
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Україна
Як працює “суперпам’ять” на обличчя?
Експеримент з'ясував особливості людей з ідеальною пам’яттю на обличчя.
12.10.22
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Наука
«Герої хаосу» [перезавантаження]
Олексій Паляничка
Вистава з відкритим завершенням, без виходів на поклони, без оплесків розгублених глядачів наголошує: хаос війни триває і українському суспільству ще належить пройти «шлях героя».
12.10.22
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Штука
231-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи українських Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках
12.10.22
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Україна
Необхідність змін міжнародного безпекового права
Ігор Дуцяк
Причини російсько-української війни як джерело права
11.10.22
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Дискурси
Поезія в час війни (ІІІ)
Тарас Пастух
Війна увиразнює відчуття та усвідомлення. Її екзистенційний досвід дає іншу візію життя і культури. Цей досвід прагне нового слова. Поезія як спонтанний вибух важливого, наболілого, сутнісного зароджується з самих життєвих глибин, вражає неочікувано сильно, назавжди.
11.10.22
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Штука
230-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог ніяк не здатен зупинити триваючий успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається всіляко залякати та посіяти паніку серед цивільного населення України.
11.10.22
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Україна