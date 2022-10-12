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Воiстину, моя самотнiсть вiдкрила менi небо
Григорій Сковорода
До теми
Як працює “суперпам’ять” на обличчя?
Експеримент з'ясував особливості людей з ідеальною пам’яттю на обличчя.
12.10.22
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Наука
«Герої хаосу» [перезавантаження]
Олексій Паляничка
Вистава з відкритим завершенням, без виходів на поклони, без оплесків розгублених глядачів наголошує: хаос війни триває і українському суспільству ще належить пройти «шлях героя».
12.10.22
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Штука
231-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи українських Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках
12.10.22
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Україна
230-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог ніяк не здатен зупинити триваючий успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається всіляко залякати та посіяти паніку серед цивільного населення України.
11.10.22
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Україна
229-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вночі росіяни обстріляли відразу кілька великих українських міст, зокрема Київ, Львів, Дніпро, Тернопіль, Житомир. У столиці вибухи пролунали в самому центрі, біля пам'ятника Шевченку та біля будівлі Центральної Ради. Загинуло вісім людей.
10.10.22
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Україна
228-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів.
09.10.22
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Україна
Українська музика в Оксфорді
Іванна Олійник
Фестиваль Bouquet Kyiv Stage влаштував у Оксфорді перший сезон Ukraine Culture Weeks, презентуючи кінопокази, фешн-шоу, твори Марії Примаченко, фотографії Олександра Глядєлова, а також 8 концертів класичної музики з присвятою Валентину Сильвестрову.
08.10.22
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Штука
Збір Племен На Human Be-In
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 14 січня 1967 року зафіксував, що Сан-Франциско став центром конрткультури
08.10.22
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Минуле