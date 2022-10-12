Воiстину, моя самотнiсть вiдкрила менi небо

228-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів.