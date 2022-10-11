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Війна є лихо та злочин, що укладає в собі всі лиха і всі злочини
Вольтер
До теми
230-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог ніяк не здатен зупинити триваючий успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається всіляко залякати та посіяти паніку серед цивільного населення України.
11.10.22
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Україна
229-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вночі росіяни обстріляли відразу кілька великих українських міст, зокрема Київ, Львів, Дніпро, Тернопіль, Житомир. У столиці вибухи пролунали в самому центрі, біля пам'ятника Шевченку та біля будівлі Центральної Ради. Загинуло вісім людей.
10.10.22
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Україна
228-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів.
09.10.22
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Україна
Збір Племен На Human Be-In
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 14 січня 1967 року зафіксував, що Сан-Франциско став центром конрткультури
08.10.22
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Минуле
Моральна травма: невидима епідемія
Елізабет Свобода
Особливий вид травми розвивається, коли під час війни або пандемії людина стає учасником чи свідком подій, котрі підважують основи її моралі.
08.10.22
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Наука
Хмиз
Василь МАХНО
він виходить з дому за поріг «як же написати слово сніг? з чого він – води а чи з лілеї?»
08.10.22
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Дискурси
227-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Виїмки, Бахмутського, Красної Гори, Бахмуту, Майорська, Озерянівки, Зайцевого, Одрадівки, Андріївки, Первомайського, Красногорівки, Веселого, Кам’янки, Побєди, Невельського, Новомихайлівки та Тернових Под
08.10.22
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Україна
Новітні таланти та вічна музика
Дві сонати барокового німецького композитора Йоганна Себастіяна Баха, які входять до циклу із шести найскладніших творів композитора для скрипки соло, записав 17-річний Богдан Луц на Golka Records.
07.10.22
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Штука