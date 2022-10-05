Ніколи ще життя не було таке дорогоцінне як сьогодні... коли воно так мало коштує

«Станіслав Жолкевський: на рубежі»

У Львові і Жовкві презентуватимуть книжку про Станіслава Жолкевського – коронного гетьмана і канцлера Речі Посполитої, носія ідей Ренесансу, будівничого, відданого Богу і Батьківщині, який був не позбавлений помилок та упереджень, притаманних еліті його доби.