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Середа, Жовтень 5, 2022 - 15:00
До теми
«Станіслав Жолкевський: на рубежі»
У Львові і Жовкві презентуватимуть книжку про Станіслава Жолкевського – коронного гетьмана і канцлера Речі Посполитої, носія ідей Ренесансу, будівничого, відданого Богу і Батьківщині, який був не позбавлений помилок та упереджень, притаманних еліті його доби.
05.10.22
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Штука
223-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ звільнили Борову, Шийківку, Ізюмське, Дружелюбівку (Сватівський напрямок) і Любимівку, Шевченківку, Золоту Балку, Гаврилівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Тернові Поди (Херсонський напрямок) та відбили атаки ворога біля семи населених пунктів.
04.10.22
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Україна
222-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжили звільнення населених пунктів у Донецькій, Харківській та, відновивши контрнаступ, Херсонській області, звільнивши Торське, Ківшарівку та Золоту Балку, Хрещенівку, Миролюбівку й Архангельське.
03.10.22
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Україна
Держава князя Потьомкіна
Віталій Портников
Генерали та чиновники брешуть пітерському босяку, який уявив себе російським імператором. Але й сам Путін потребує цієї брехні
02.10.22
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Дискурси
221-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони звільнили Лиман і відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське на Харківському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
02.10.22
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Україна
Birthday Джима Моррісона
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Джим Моррісон – фронтмен групи The Doors, ікона хіпі, великий американський поет ХХ століття і член Клубу-27
01.10.22
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Минуле
Контрастна квінтесенція
Уже традиційно «Контрасти» об'єднають у програмі новітні зразки музики ХХ-ХХІ століть, презентуючи музичній спільноті світу та України зокрема майстерність виконавців, що залишаються в Україні впродовж повномасштабної фази російського вторгнення.
01.10.22
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Штука
Самотність
Василь МАХНО
а самотність одна – її не поділиш Ну і смерть одна хоча для всіх наближається тихо осінній сніг задуває холодом у всі діри
01.10.22
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Дискурси