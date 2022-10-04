Володимир-Бірчак-передова

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Фото з передової Володимира Бірчака
Вівторок, Жовтень 4, 2022 - 10:00
До теми
222-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжили звільнення населених пунктів у Донецькій, Харківській та, відновивши контрнаступ, Херсонській області, звільнивши Торське, Ківшарівку та Золоту Балку, Хрещенівку, Миролюбівку й Архангельське.
03.10.22
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Україна
221-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони звільнили Лиман і відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське на Харківському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
02.10.22
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Україна
Birthday Джима Моррісона
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Джим Моррісон – фронтмен групи The Doors, ікона хіпі, великий американський поет ХХ століття і член Клубу-27
01.10.22
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Минуле
Самотність
Василь МАХНО
а самотність одна – її не поділиш Ну і смерть одна хоча для всіх наближається тихо осінній сніг задуває холодом у всі діри
01.10.22
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Дискурси
220-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України продовжували оточення угруповання російських військ у Лимані та відбили атаки російських окупантів неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара на Бахмутському напрямку.
01.10.22
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Україна
«… бо правдиві тільки в світі музика й вино»
Левко Довган
Два незрадливі здобутки людської цивілізації. Те, що залишиться. Залишиться після всіх потрясінь, втрат і плюндрувань
30.09.22
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Дискурси
Судововишнянська підлога у домах Львова, Відня і Кракова
Мар'ян ХОМЯК
Успіхи та труднощі виробництва знаменитого паркету в Судовій Вишні другої половини ХІХ століття
30.09.22
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Минуле
Самогубство «Північного потоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На газогонах «Північного потоку» виявлено вже чотири проломини. Ні в кого не виникає сумнівів, що це диверсія. Хто ж її вчинив?
30.09.22
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У світі