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Понеділок, Жовтень 3, 2022 - 00:45
До теми
221-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони звільнили Лиман і відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське на Харківському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
02.10.22
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Україна
220-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України продовжували оточення угруповання російських військ у Лимані та відбили атаки російських окупантів неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара на Бахмутському напрямку.
01.10.22
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Україна
«… бо правдиві тільки в світі музика й вино»
Левко Довган
Два незрадливі здобутки людської цивілізації. Те, що залишиться. Залишиться після всіх потрясінь, втрат і плюндрувань
30.09.22
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Дискурси
Судововишнянська підлога у домах Львова, Відня і Кракова
Мар'ян ХОМЯК
Успіхи та труднощі виробництва знаменитого паркету в Судовій Вишні другої половини ХІХ століття
30.09.22
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Минуле
Самогубство «Північного потоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На газогонах «Північного потоку» виявлено вже чотири проломини. Ні в кого не виникає сумнівів, що це диверсія. Хто ж її вчинив?
30.09.22
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У світі
219-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Президент Росії В.П. підписав укази про "визнання державного суверенітету та незалежності" Херсонської та Запорізької областей. У той час росіяни продовжують перемелюватися в гній на сході України і потрапляють у казанок у Лимані.
30.09.22
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Україна
Ukrainian Film Festival Berlin 2022
До програми увійшли 4 ігрові та 4 документальні картини 2021-2022 років та 2 авторські добірки короткометражок. Одна з них присвячена темі дорослішання, інша — темі урбаністики. Деякі з фільмованих міст тепер вщент зруйновані російськими військами.
29.09.22
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Штука
218-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.
29.09.22
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Україна