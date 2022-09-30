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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2022 року
П'ятниця, Вересень 30, 2022 - 09:15
До теми
Самогубство «Північного потоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На газогонах «Північного потоку» виявлено вже чотири проломини. Ні в кого не виникає сумнівів, що це – диверсія. Хто ж її вчинив?
30.09.22
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У світі
Ukrainian Film Festival Berlin 2022
До програми увійшли 4 ігрові та 4 документальні картини 2021-2022 років та 2 авторські добірки короткометражок. Одна з них присвячена темі дорослішання, інша — темі урбаністики. Деякі з фільмованих міст тепер вщент зруйновані російськими військами.
29.09.22
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Штука
218-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.
29.09.22
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Україна
Визнати наш біль: поезія Олександра Авербуха
Марія Ревакович
«Жидівський король» вражає не тільки назвою, а й змістом, композицією та навіть кожним рядком. Збірка віршів Олександра Авербуха – це поетичне свідчення про пам’ять, тотожність, прощення та війну.
28.09.22
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Штука
Навколо кожної людини – своя окисна хмара
Люди змінюють хімію навколишнього середовища сильніше, ніж вважали раніше.
28.09.22
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Наука
217-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
28.09.22
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Україна
Війна: точки обнулення
Марія Титаренко
Вся Україна зараз перетворилася на нульовий рубіж. Україна є нульовою точкою, обнуленим меридіаном для цілого світу, бо ми розділяємо його, світ, на цивілізацію і варварів.
27.09.22
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Галичина
На тлі російських конвульсій
Юрко ТИМЧУК
Театр абсурду у виконанні російської босоти не має аналогів в історії, але сусіди не втомлюються доводити – це ще далеко не вся глибина їхньої деградації
27.09.22
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Україна