передова-вересень-22

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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2022 року
Вівторок, Вересень 27, 2022 - 10:15
До теми
Вітамінний коктейль проти деменції?
Якщо щодня впродовж трьох років приймати мультивітаміни, то розумова деградація у пенсіонерів уповільнюється.
26.09.22
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Наука
215-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Протягом минулої доби підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російського ворога в районах Спірного, Соледару, Майорська, Бахмута, Підгороднього, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського, Кам’янки, Побєди та Павлівки.
26.09.22
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Україна
214-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки ворожих російських військових сил у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
25.09.22
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Україна
“Орда”: проживання геноцидної травми?
Олеся Ісаюк
Проживання травми і подолання геноцидного спадку. Травми безсилля перед насильством. Цей процес ніколи не буває спокійним, він завжди триває з надривом і криком.
24.09.22
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Україна
Deathday Джека Керуака
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Джек Керуак та герої його культових книг «On the Road» та «Волоцюги Дхарми» – Ніл Кесседі та Ґері Снайдер
24.09.22
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Минуле
Звісно, він знав, що війна
Дмитро Єльніков
Мав як людина ту перевагу, що міг уявляти. Й мітологічний Ірій набував йому з того цілком виразних обрисів. А війна – обрисів миру.
24.09.22
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Дискурси
213-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни розпочали на окупованих територіях серію примусових акцій, котру вони називають "референдум". Місцеві мешканці повідомляють про обхід квартир людьми зі зброєю. Український уряд закликає людей уникати будь-якого контакту з ворогом.
24.09.22
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Україна
Факт чи вигадка
Надія Гаврилюк
Вміючи аналізувати, читач не повірить фейку, що скидається на правду. Він відрізнить інтерпретаційну «підробку» від смислів, закладених в оригіналі
23.09.22
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Дискурси